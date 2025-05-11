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Bolu Dağı’nda Sisin Etkisi Arttı

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D-100 KARAYOLUNDA SİS ETKİSİ

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ankara ile İstanbul arasında önemli geçiş güzergahları arasında yer alan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, sis etkisini gösteriyor. Bu durum, polis ve Karayolları ekiplerinin müdahalesini gerektiriyor. Ekipler, sürücülere hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ ZAHMETİ

Kara yolunun Düzce kesiminde yer alan Bakacak ve Karanlıkdere ile Bolu tarafındaki Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkilerinde, görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü. Güzergahı kullanan sürücüler, trafikte dikkatli bir şekilde ilerliyor. Polis ve Karayolları ekipleri, sürücülerin güvenliği için gereken uyarıları yapmayı sürdürüyor.

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