Bolu’daki Otel Yangını Soruşturmasında Tutuklamalar

BOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI YENİ GÖZALTILAR YAPTI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ocak’ta Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından gözaltına alınan İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan’ın ardından 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıyor. Gözaltına alınan kişilerin arasında otel sahibi Halit Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve kızları Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu da bulunuyor.

TUTUKLAMALAR VE SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu savcılık sorgusunun ardından tutuklandı. Diğer gözaltına alınan şüpheliler arasında mimar Mustafa Selman Çelen, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan ile elektrik teknisyeni Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü Mehmet Özel gibi isimler bulunuyor. Bu zanlıların işlemleri sürerken, savcılık sorgularının ardından bazıları serbest bırakıldı.

YANGINDA KAYBEDİLENLERİ UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında, toplamda 78 kişi hayatını kaybetti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili olarak 31 kişi gözaltına almış ve daha önce aralarında Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras ve itfaiye sorumlusunun bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu süreç, olayın aydınlatılması için kritik bir öneme sahip.