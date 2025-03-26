Bolu Merkezli 18 İlde Bahis Operasyonu

BOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI YASA DIŞI BAŞİS SORUŞTURMASI YÜRÜTÜYOR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde polis ekipleri, daha önce belirlenen adreslere kapsamlı bir operasyon düzenliyor.

GENİŞ KAPSAMLI BASKINLAR YAPILDI

Bolu merkezli olarak 18 ilde yapılan baskınlar sırasında, haklarında gözaltı kararı bulunan 49 şüphelinin evlerine aynı anda baskınlar gerçekleştirildi. 39 kişi operasyon sonucunda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan çok sayıda cep telefonu, tablet ve bilgisayara el konuldu. Söz konusu soruşturmanın derinlemesine sürdüğü öğreniliyor.