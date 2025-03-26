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Bolu Merkezli Bahis Operasyonu: 18 İl hedefte

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BOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde, polis ekipleri önceden belirlenen adreslerde geniş bir operasyon gerçekleştirdi.

BASKINLARLA YAKALAMA İŞLEMLERİ

Bolu merkezli olarak toplam 18 ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı olan 49 şüphelinin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon sonucunda, 39 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, adreslerde gerçekleştirilen aramalarda yasa dışı bahis işlemlerinde kullanılan birçok cep telefonu, tablet ve bilgisayara el konuldu. Soruşturmanın daha da derinleştirildiği bilgisi edinildi.

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