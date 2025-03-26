Bolu Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu

BOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde, polis ekipleri daha önceden belirlenmiş adreslere büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

GÖZALTILAR VE BASKINLAR

Bolu merkezli olarak 18 ilde yapılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 49 şüphelinin ikametgahlarına eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon neticesinde 39 kişi gözaltına alınırken, düzenlenen aramalarda yasa dışı bahis faaliyetleri için kullanılan çok sayıda cep telefonu, tablet ve bilgisayara el konuldu. Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bilgisi edinildi.