Gündem

Bolu Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu

bolu-merkezli-yasa-disi-bahis-operasyonu

BOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde, polis ekipleri daha önceden belirlenmiş adreslere büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

GÖZALTILAR VE BASKINLAR

Bolu merkezli olarak 18 ilde yapılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 49 şüphelinin ikametgahlarına eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon neticesinde 39 kişi gözaltına alınırken, düzenlenen aramalarda yasa dışı bahis faaliyetleri için kullanılan çok sayıda cep telefonu, tablet ve bilgisayara el konuldu. Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bilgisi edinildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Ankaragücü Çocuk Sweatshirt’ü Piyasadan Toplatıldı

Ticaret Bakanlığı, güvenlik standartlarını geçemeyen bir ürün nedeniyle büyük bir kulübün taraftarlarına yönelik üretiminin toplatılmasına karar verdi.
Dünya

NATO’dan Avrupa ve ABD’ye Birlik Mesajı

NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa ve ABD'nin küresel güvenlik tehditleriyle birlikte mücadele etmesi gerektiğini vurgulayarak daha güçlü bir transatlantik birlik oluşturulmasını önerdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.