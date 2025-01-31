Bolu Otel Yangını: 4 ve 5. Kat Kritik

BOLU İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNDEN AÇIKLAMA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Bolu İl Müdürlüğü ekiplerinin otelde meydana gelen yangın sonrası gerçekleştirdiği incelemelerde, binaya “ağır hasarlı” raporu verildiğine dikkat çekildi.

YANGINDAN ETKİLENEN KATLAR ÖNEMLİ

Açıklamada, yangın sonrası akademisyenlerden oluşan bir heyetin otelde incelemelerde bulunduğu ifade edildi. Yapılan incelemelerin ardından detaylı bir hasar tespit raporunun hazırlandığı ve bunun başsavcılığa sunulduğu belirtildi. Heyet, binanın kolonları, kirişleri ve döşemeleri üzerinde yaptıkları incelemelerde yangının etkisinin özellikle 4. ve 5. katlarda çok fazla olduğunu tespit etti. Bu nedenlerle, binanın “ağır hasarlı” olarak değerlendirilmesinin uygun olacağına ve bu değerlendirme doğrultusunda binaya yönelik herhangi bir idari işlemin öncesinde devam eden hukuki süreç ile bilirkişi raporunun tamamlanmasının daha uygun olacağına karar verildi.