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Spor

Boniface’in Al-Nassr Görüşmeleri Sürüyor

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TRANSFER GÜNDEMİ

Bayer Leverkusen’in forvet oyuncusu Victor Boniface, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’a transfer olacağına dair çıkan haberler nedeniyle Salı günü antrenmana katılmadı. Teknik direktör Xabi Alonso, oyuncunun transferi için görüşmelerin devam ettiğini doğruladı. 24 yaşındaki Boniface, sakatlığının ardından dönüş yapmasına rağmen, RB Leipzig ile oynanan ve 2-2 berabere kalan maçta yedek kulübesinde oturdu. Kasım ayında yaşadığı sakatlık öncesinde, tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta 8 gol atmayı başarmıştı.

LEVERKUSEN İÇİN ÖNEMİ

Geçtiğimiz sezon 23 lig maçında 14 gol atarak takımının en çok gol atan oyuncusu olan Boniface, Leverkusen’in ilk Bundesliga şampiyonluğunu kazanmasında önemli bir rol oynamıştı.

XABI ALONSO’DAN AÇIKLAMA

Leverkusen’in çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde Sparta Prag ile yapacağı maç öncesinde konuşan Xabi Alonso, Boniface’in durumu hakkında şu ifadeleri kullandı: “Boniface ile ilgili bir durum söz konusu. Kulüple görüşmeler devam ediyor, bu yüzden beklememiz gerekiyor. Maça hazırlık sürecimiz değişmedi. Elbette (maç için) Boni olmadan hazırlandık. Ancak biraz daha bekleyip gelişmeleri görmemiz gerekecek.”

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