Borç Kavgasında Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti

ALACAK MESELESİ NEDENİYLE TARTIŞMA

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, Aktepe Mahallesi’nde, alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan T.S. (20) ve O.Ö. (21) sokakta karşılaştı. Bu karşılaşmanın ardından tartışma çıktı ve olaylar daha da büyüdü.

YARALAMA VE KAÇIŞ

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine O.Ö., yanında bulunan bıçakla T.S.’yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sayesinde bölgeye hızlı bir şekilde polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

T.S.’NİN HASTANE SÜRECİ

İlk müdahalesi yapıldıktan sonra, T.S. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen T.S. hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri, O.Ö. üzerinde çalışma başlatarak onu yakalamayı başardı ve gözaltına aldı.

SUÇ KAYITLARI ARAŞTIRILDI

Ayrıca, T.S. ve O.Ö.’nün daha önce çok sayıda suç kaydının bulunduğu bilgisi elde edildi. Bu durum, olayın gelişimini ve tarafların geçmişini aydınlatıyor.