Borcu Olan Dikkat! SGK 10 Yıl Aşım

SİGORTA PRİMLERİNDE ÖNEMLİ DÜZENLEME

Sosyal Güvenlik Kurumu, işverenler, sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının prim borçlarıyla ilgili önemli bir değişikliğe gitti. 26 Ağustos’ta yapılan genelge ile borçların zaman aşımı süresi, icra takipleri ve borçların tespiti için yeni kurallar belirlendi. Bu düzenlemeye göre, sosyal güvenlik alacaklarının zaman aşımı süresi tam 10 yıl olarak belirlendi. Ayrıca, zamanaşımına uğramış borçlar ihalelerde “borcu yoktur” yazısı alınmasına engel teşkil etmeyecek ve genel sağlık sigortalılarının sağlık hizmeti almasına da herhangi bir kısıtlama getirmeyecek.

YENİ ZAMAN AŞIMI KURALLARI

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, düzenlemeye dair detayları köşesinde şöyle aktardı: “SGK’nın prim ve diğer alacakları mahkeme kararıyla doğmuşsa, mahkeme kararının kesinleşme tarihinden itibaren zaman aşımı süresi 10 yıl olacak. SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından yapılan tespitler sonucu borç tespit edilmişse, rapor tarihinden itibaren zaman aşımı süresi yine 10 yıl olacak.” Bu durumda amme alacaklarında zaman aşımı süresi beş yıl iken, sosyal güvenlik alacakları için bu süre 10 yıl olarak belirleniyor.

BORÇ BİLGİLENDİRME FORMU UYGULAMASI

Zaman aşımına giren prim ve diğer alacakların tespit edilmesi durumunda borçlulara Borç Bilgilendirme Formu gönderilecek. Bu formun ardından borçların 15 gün içinde ödenmesi talep edilecek. Borçlular ödemelerini kendi isteği ile yaparlarsa bu ödemeler SGK tarafından kabul edilecek. Eğer zamanaşımına uğramış borç ödenmezse, herhangi bir mahkeme kararı aranmayacak ve bu borçlar icra servisine gönderilmeyecek. Ayrıca, zaman aşımına giren borç tutarları artık işverenlerin ve sigortalıların yaptıkları prim borç sorgulamalarında gösterilmeyecek, fakat ayrı bir borç sorgu tipinde ekranda yer alacak.

İCRA TAKİBİ VE İTİRAZ HAKKI

İcra takibi başlatılan borçlular, mahkemeye gitmeden, borcunun zaman aşımına uğradığına itiraz edebilecek. Bu itirazlar SGK tarafından değerlendirilecek. Eğer borcun zaman aşımına girdiği tespit edilirse, icra takip dosyası iptal edilecek. Zaman aşımına uğramış borçların, kişinin ihalelerde “borcu yoktur” yazısı alamaması ve SGK’nın teşvik ve desteklerinden yararlanamaması gibi sorunların ana kaynağı olduğu biliniyor. Yeni genelge ile artık zaman aşımına girmiş borçlar; SGK tarafından verilecek “borcu yoktur” yazısında ve ihalelerde dikkate alınmayacak. Ayrıca, genel sağlık sigortası olanların sağlık hizmeti almasına ilişkin bir engel durumuyla karşılaşmayacakları belirtildi.