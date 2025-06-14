Borsa Düşüşle Kapatıldı. Ekonomi Etkilendi

NEW YORK BORSASINDA SERT DÜŞÜŞ

New York borsası, Orta Doğu’daki artan jeopolitik gerilimin etkisiyle haftanın son işlem gününü sert kayıplarla kapattı. Dow Jones endeksi 750 puanın üzerinde bir kayıpla %1,79 düşerek 42.197,79 puana indi. S&P 500 %1,13 gerileyerek 5.976,97 puana ulaşırken, Nasdaq %1,3 düşüşle 19.406,83 puana geriledi. İran-İsrail gerginliği, yatırımcıların risk iştahını azalttı ve piyasalar genelinde bir satış baskısı oluşturdu. İsrail, İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırı başlattığını duyururken, İran misilleme yaptı.

TRUMP’TAN İRAN’A ANLAŞMA ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a anlaşma yapma çağrısında bulunarak, “İran, geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı” dedi. Trump ayrıca İran’daki son saldırıların ciddi kayıplara yol açtığını belirtti ve “Bu katliamın sona ermesi için hâlâ zaman var, ancak sonraki saldırılar daha sert olacak” ifadesini kullandı. Uzmanlar, ABD’deki siyasi belirsizlikler ve Orta Doğu’daki gelişmelerin küresel risk algısını artırdığını vurguladı.

PETROL VE ALTIN FİYATLARINDA ARTIS

Petrol fiyatları hızla yükselmeye başladı. Brent petrol %7,6 artışla 74,64 dolara, ABD tipi ham petrol (WTI) ise %8 artışla 73,46 dolara çıktı. Altının onsu %1,5 artarak 3.452 dolara ulaştı. Dolar endeksi de %0,3 yükselişle 98,18 seviyesine geldi. Savunma ve enerji hisseleri öne çıkarken, Lockheed Martin %3,7, RTX Corporation %3,3 değer kazandı. Enerji devi Exxon %2,2, ConocoPhillips %2,4 artış gösterdi.

HAAVA YOLU HİSSELERİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Yükselen petrol fiyatları hava yolu hisselerini olumsuz etkiliyor. American Airlines %5, United Airlines %4,5, Delta Air Lines ise %4 civarında değer kaybetti. Diğer yandan, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi haziran ayında 60,5’e çıkarak beklentilerin üzerinde bir rakam elde etti.