Borsa Güne Yükselişle Başladı

BIST 100 ENDKESİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,31 puan ve yüzde 0,22 artış göstererek 10.104,41 puana yükseldi. Bankacılık ve holding endeksleri yüzde 0,29 değer kazanırken, sektör endeksleri arasında en çok kazanan sigorta sektörü yüzde 0,58 ile öne çıktı. Ancak, en fazla kaybettiren sektör ise yüzde 0,68 ile tekstil deri oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA TARİFE AÇIKLAMALARI ETKİLİ

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika’ya tarife uygulama planlarına yönelik açıklamaları dikkat çekiyor. Ayrıca, bilanço döneminde teknoloji sektöründe bazı öncü firmaların beklentilerin üzerinde kar açıklamaları, piyasalarda olumlu bir seyrin yaşanmasına sebep oluyor. Yurt içinde ise Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi önceki gün yüzde 0,05 değer kazanarak 10.082,10 puandan tamamlandı. Gözler şimdi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in beklenen Türkiye değerlendirmesine çevrildi.

TCMB REZERVLERİ TARİHİ ZİRVEYE ULAŞTI

Fitch, en son eylül ayında Türkiye’nin kredi notunu “B+”dan “BB-“ye yükseltti ve not görünümünü “durağana” çevirdi. Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Ocak haftasında toplam rezervlerini bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artırarak 167 milyar 560 milyon dolara çıkardı ve bu rakam, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.