Borsa Günü Kazançla Tamamladı: Türk Bankaları Yükselişte

BIST100 PERFORMANSI

BIST100, günü %1,24 oranında 123,91 puan artışla 10.121,77 puandan kapattı. İşlem hacmi ise 109,75 milyar TL olarak belirlendi. Gün içerisinde finans ve borsa piyasalarını etkileyecek önemli gelişmeler yaşandı.

Türk BANKALARI İÇİN HEDEF FİYATLAR GÜNCELLENDİ

Citi analistleri, Türk bankalarında güçlü bir toparlanma öngörerek, izledikleri Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı Kredi’nin hedef fiyatlarını yukarı yönlü güncelledi. Analistlerin belirlediği yeni hedef fiyatlar ise şu şekilde sıralandı: Akbank (AKBNK): 63,5 TL’den 85 TL’ye, Garanti BBVA (GARAN): 133 TL’den 145 TL’ye, İş Bankası (ISCTR): 16,60 TL’den 20 TL’ye, Yapı Kredi (YKBNK): 35 TL’den 42 TL’ye.

HSBC’DEN MALİ SONUÇ TAHMİNLERİ

HSBC, izlediği Türk şirketlerinin 2024 yılı dördüncü çeyreğine ait mali sonuç tahminlerini yayınladı. Banka dışı toplam kârın yıllık bazda %25 azalarak, çeyreklik bazda ise %27 düşmesi bekleniyor. Bankaların kârlarının ise bir önceki çeyreğe göre %12 artması, yıllık bazda ise %45 düşmesi öngörülüyor.

YERLİ YATIRIMCILARIN HİSSE SENEDİ VARLIKLARI

Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıklarının 2024’te son bir senede %39 artış gösterdiği kaydedildi. Geçen yıl enflasyon oranının %44,38 olduğu düşünüldüğünde, pay senedi varlıklarındaki büyümenin bu oranın altında kalması görüldü.

SEKTÖR ENDESKLERİ VE GETİRİLERİ

Borsa İstanbul’a ait 47 endekse bakıldığında, son 1 yılda yatırımcısına en çok kazandıran sektör endeksleri sigorta, bankacılık ve iletişim endeksi oldu. XSGRT (Sigorta Endeksi), son bir yılda %73,27’lik getiriyle en çok kazandıran endeks olurken, XLBNK (BIST Likit Banka) endeksi %51,66’lık getirisiyle ikinci sırada yer aldı. Hanehalkı için 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin ise 4,3 puan azalarak %58,8 seviyesine gerilediği belirtildi.