Borsa Günü Yükselişle Kapattı

BIST 100 Endeksi, Önceki Kapanışa Göre Artış Gösterdi

ENDİKSLERDEKİ DEĞİŞİM

BIST 100 endeksi, önceki kapanışına göre 121,63 puan artış göstererek, toplam işlem hacmi 88 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 2,52 değer kazanırken, holding endeksi sadece yüzde 0,31 oranında bir artış yaşadı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç elde eden bankacılık olurken, mağdur olan sektör ise tekstil deri oldu ve bu sektör yüzde 2,60 oranında kayıp yaşadı.

KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİK

Küresel piyasalarda, makroekonomik verilerden gelen sinyallerle ve ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı politikaların yarattığı belirsizliklerle karışık bir seyir gözlemleniyor. Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksinin, haftalık para ve banka istatistiklerinin açıklanacağını; yurt dışında ise ABD’de büyüme verilerinin, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) toplantı tutanaklarının ve dayanıklı mal siparişlerinin dikkat çekici olacağını belirtiyor. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.650 ve 9.750 seviyeleri direnç olarak öne çıkarken; 9.400 ve 9.350 puanlar ise destek konumunda bulunuyor.