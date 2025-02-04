Borsa İstanbul’da 4. Çeyrek Bilanço Dönemi Başladı

BİLANÇO DÖNEMİNE GİRİŞ

Borsa İstanbul, 2024 yılının dördüncü çeyrek bilanço dönemine Türkiye Sigorta ile start verdi. Bu çeyrek içinde bankacılık sektöründe ilk finansal sonuç Garanti BBVA’dan geldi. Foreks Haber’in derlediği bilgiler doğrultusunda, konsolide olmayan banka ve şirketler için 4. çeyrek finansal sonuçların Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderim tarihi 3 Mart 2025, konsolide banka ve şirketler için ise 11 Mart 2025 olarak belirlendi.

ANKET SONUÇLARI VE BEKLENTİLER

Foreks Haber’in banka ve sigortacılık sektörleri için gerçekleştirdiği 2024 yılı 4. çeyrek bilanço anketinin sonuçları açıklandı. Bu anket aracılığıyla, bankacılık sektörü için yıllık bazda kar daralması öngörülüyor. Ancak bir önceki çeyreğe kıyasla az da olsa bir artış bekleniyor. Anket sonuçlarına göre, katılan aracı kurumlar bankacılık sektöründe yüzde 31 oranında bir daralma tahmin ediyor. Öte yandan, sigorta sektöründe geçen yılın aynı dönemine göre net karın yüzde 64,6 oranında artması bekleniyor.