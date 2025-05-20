Ekonomi

Borsa İstanbul’da 7 Şüpheli Gözaltında

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BORSADA MANİPÜLATİF İŞLEMLER ÜZERİNE OPERASYON

Borsa İstanbul’da bazı sermaye piyasası araçlarıyla ilgili manipülatif işlemlerde bulunulduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Ankara, Şanlıurfa ve İzmir’de 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İddialara göre, Borsa İstanbul’da işlem gören sermaye piyasası araçları paylarında gerçekleştirilen manipülatif hareketler üzerine başlatılan soruşturmanın sonucunda 7 kişi gözaltına alınacak.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nun talimatıyla yürütülen soruşturmada, bazı sermaye piyasası araçlarında yapay fiyat ve işlem hacmi oluşturulduğu ve bununla birlikte yatırımcıların yanıltıldığı öne sürülüyor. Şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamaları yöneltiliyor.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerin yakalanması amacıyla gerekli çalışmaları sürdürüyor. Bu süreçte, soruşturmanın seyrine göre yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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