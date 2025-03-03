Borsa İstanbul’dan Dört Hisse İçin Tedbir

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ AÇIKLAMALARI

Borsa İstanbul A.Ş., 3 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir bildirim yaparak Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS), Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN), GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) ve Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere dair detayları paylaştı.

BULGS, ESEN VE GRSEL HİSSELERİ İÇİN TEDBİRLER

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS), Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) ve GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) hisseleri ile ilgili olarak Borsa İstanbul’un yaptığı açıklama şu şekilde oldu: “Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BULGS.E, ESEN.E ve GRSEL.E payları 04/03/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/04/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.”

VSNMD HİSSESİ İÇİN BİR DİĞER TEDBİR

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) için ise Borsa İstanbul’un yaptığı açıklama: “Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında VSNMD.E paylarında 04/03/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/04/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.” Ayrıca, ilgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.

Kaynak: KAP