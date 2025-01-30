Borsa İstanbul’dan Dört Hisseye Tedbir Kararı

INVESTCO HOLDİNG VE İLGİLİ ŞİRKETLER HAKKINDA AÇIKLAMA

Borsa İstanbul A.Ş., 30 Ocak 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir bildirim gönderdi. Bu bildirimin içeriğinde INVESTCO HOLDİNG A.Ş. (INVES), İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (IZFAS), SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SUNTK) ve TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (TDGYO) hisselerine yönelik Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde alınan tedbirlere dair detaylar verildi.

TEDBİRLERİN UYGULANACAĞI TARİHLER

BİST’in duyurusu gereği, Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında INVES.E, IZFAS.E ve SUNTK.E hisseleri, 31 Ocak 2025 tarihli işlemlerden başlayarak 27 Şubat 2025 tarihli işlemlerine kadar açığa satışa ve kredili işlemlere tabi olamayacak.

EMİR PAKETİ TEDBİRİ HAKKINDA DETAYLAR

TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (TDGYO) için yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu kararı kapsamında, TDGYO.E paylarının 31 Ocak 2025 tarihinden itibaren 27 Şubat 2025 tarihine kadar emir paketi tedbiri ile işlem göreceği belirtiliyor. Bu tedbir, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” gibi uygulamaları içeriyor. Ayrıca, halihazırda geçerli olan diğer VBTS tedbirleri, bu emir paketi tedbirleri süresince devam edecek.

Kaynak: KAP