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Borsa İstanbul Günü Yükselişle Kapattı

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BIST 100 SON DURUMU

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 artışla 10.121,77 puandan tamamladı. İşlem hacmi yaklaşık 109,7 milyar TL olarak gerçekleşti. BIST 100, güne yüzde 0,34’lük bir yükselişle 10.031,57 puandan başladı.

İLK YARIDA GELİŞMELER

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,5 değer kazanarak 10.047,81 puana ulaştı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 puanın direnç düzeyi, 10.000 ve 9.900 seviyesinin ise destek konumu olduğunu belirtiyor.

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