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Borsa İstanbul Haftaya Düşüşle Başladı

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HİSSE SENEDİ PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

BIST 100 endeksi, haftanın ve ayın ilk işlem gününe %0,86 puan düşüşle 9.918,35 puandan giriş yaptı. Cuma günü hafif alıcılı bir başlangıç yapan BİST 100, gün içinde artan volatilite ile kapanışa doğru güç kaybı yaşadı. Endeks, geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 22,31 puanlık artışla 10.104 puandan açıldı. Gün sonuna baktığımızda ise %0,77 değer kaybı ile haftalık bazda %0,99 düşüşle 10.004 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Endeks, gün içerisinde 9.986 ile 10.119 arasında dalgalı bir seyir izledi. Borsa İstanbul, 93,9 Milyar TL’lik işlem hacmi ile günü kapattı. Bu süreçte 29 şirket günü olumlu sonuçlarla tamamlarken, 70 şirket ise negatif kapanış yaptı.

SEKTÖREL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Endeks içerisinde en fazla yükselen sektör; “Spor, Ulaştırma ve İletişim” oldu. En çok düşen sektör ise “Bankacılık, Finansal Kiralama-Faktoring ve Tekstil-Deri” olarak kaydedildi. Endekse puan bazında pozitif yönde en fazla katkı sağlayan hisseler; Türk Havayolları, Turkcell ve Tofaş Otomotiv oldu. Negatif etki yaratan hisseler ise Yapı Kredi Bankası, Sabancı Holding ve İş Bankası C grubu hisseleri olarak belirlendi. Geçen hafta, ara dönemlerde toparlanma belirtileri görülse de, genel olarak zayıf bir seyir gözlemleniyor. Ancak endeks, 22 ve 50 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalmayı başardı.

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