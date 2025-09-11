Borsa İstanbul Polisan’ı İşleme Kapattı!

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASINA İLİŞKİN DETAYLAR

BİST, Polisan Holding A.Ş.’nin (Polisan Holding) 10/09/2025 tarihli özel durum açıklamasında önemli bilgiler verdi. Açıklamaya göre, bölünme planı Genel Kurul’da kabul edildi ve 29/08/2025 tarihli kararla bölünme sonucu oluşan Marmara Holding A.Ş. (Marmara Holding) Ticaret Siciline kaydedildi.

İŞLEM SIRASINDAKİ DURUM

Ayrıca, 08/08/2025 tarihinde yapılan borsa duyurusu doğrultusunda, Polisan Holding paylarının işlem sırası 11/09/2025 tarihinde başlayacak olan seansın açılışından itibaren geçici olarak kapalı olabilecek. Bu kapanma, Polisan Holding ortaklarına Marmara Holding paylarının dağıtımının tamamlanmasından sonrasında geçerli olacaktır. Bununla birlikte, kapanma süreciyle ilgili detaylar, Borsa tarafından KAP’ta yapılacak duyuruda belirtilen tarihe kadar aktif kalacak.