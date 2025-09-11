Gündem

Borsa İstanbul Polisan’ı İşleme Kapattı!

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASINA İLİŞKİN DETAYLAR

BİST, Polisan Holding A.Ş.’nin (Polisan Holding) 10/09/2025 tarihli özel durum açıklamasında önemli bilgiler verdi. Açıklamaya göre, bölünme planı Genel Kurul’da kabul edildi ve 29/08/2025 tarihli kararla bölünme sonucu oluşan Marmara Holding A.Ş. (Marmara Holding) Ticaret Siciline kaydedildi.

İŞLEM SIRASINDAKİ DURUM

Ayrıca, 08/08/2025 tarihinde yapılan borsa duyurusu doğrultusunda, Polisan Holding paylarının işlem sırası 11/09/2025 tarihinde başlayacak olan seansın açılışından itibaren geçici olarak kapalı olabilecek. Bu kapanma, Polisan Holding ortaklarına Marmara Holding paylarının dağıtımının tamamlanmasından sonrasında geçerli olacaktır. Bununla birlikte, kapanma süreciyle ilgili detaylar, Borsa tarafından KAP’ta yapılacak duyuruda belirtilen tarihe kadar aktif kalacak.

Mars’ta Yaşam İzi Bulundu! NASA

Mars'ta bulunan leopar desenli kaya örneği, geçmişte yaşam ihtimaline dair önemli bir bulgu olarak değerlendiriliyor. Uzay ajansı, bu keşfin önemine dikkat çekti.
Suudi Arabistan Çağrısı: Arap İslam Ülkeleri Harekete Geçmeli

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in Katar'ı hedef alan saldırısına karşı Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

