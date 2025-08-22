Borsa İstanbul Rekorla Başladı!

BIST100’DE YENİ REKOR

BIST100, güne %0,30 artışla 33,49 puan kazanarak 11.347,39 puandan işlem görmeye başladı ve seans içi rekorunu güncelledi. Dün 11.195 puandan başlangıç yapan BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 11.187 ve en yüksek 11.334 puan seviyelerini gördü. Endeks, günü önceki kapanışa göre %1,61 değer kazanarak 11.313 puandan tamamladı. Gün içindeki alımlar sayesinde TL bazında bir rekor kırıldı ve endeksin işlem hacmi 145,3 milyar TL seviyelerine ulaştı.

TEKNİK ANALİZDE GÖZLEMLER

Bulls Yatırım’ın teknik analiz raporunda, “Zirvenin aşılmasıyla birlikte endeks yeni ve temiz bir alana girmiş oldu” ifadesine yer verildi. Raporda, temmuz ayından itibaren süregelen yükseliş trendinde 7 kez test edilen üst trend çizgisine dün tekrar temas edildiği vurgulandı. Bu seviyenin aşılmasının, bugünkü seyir açısından kritik olabileceği belirtiliyor. Bugün için önemli olan trend çizgisi 11.385 puandan geçiyor. Ayrıca, ağustos ayındaki düzeltme döneminde meydana gelen mini çanak formasyonunun katlama hedefi ise 11.400 puanda yer alıyor.

Raporda, endekste ana stratejinin zirve arayışından ziyade 5 ve 8 günlük ortalamalar ile trend kırılımlarına odaklanarak belirlenmesi gerektiği ifade ediliyor. Şu an için 5 günlük EMA 11.100, 8 günlük EMA ise 11.040 puan seviyelerinde belirtiliyor. Gün içi geri çekilmelerde 11.250, 11.100 ve 11.040 puan seviyeleri gözlemlenecekken, yukarı hareketlerde sırasıyla 11.385, 11.400 ve 11.500 direnç seviyeleri izlenecek.