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Borsa İstanbul’un Güne Artışla Başlangıcı

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BIST 100 ENDESİ GÜNE ARTIŞLA BAŞLADI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi bugün %0,28 artış göstererek 8.888,51 puandan işlem görmeye başladı. Açılışta, endeks, önceki kapanışına göre 24,63 puan artarak 8.888,51 puana ulaştı. Bankacılık endeksi %0,44, holding endeksi ise %0,23 değer kazandı. Tüm sektör endekslerinin yükseliş gösterdiği süreçte, en fazla artış %0,51 ile gıda ve içecek sektöründe gözlemleniyor.

DÜN SATIŞ BASKISIYLA KAPANDI

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, BIST 100 endeksini önceki kapanışına göre %1,58 değer kaybı ile 8.863,88 puandan tamamladı. Bu durumu göz önünde bulundurduklarında, piyasaların yönü ve hareketleri dikkatle takip ediliyor.

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