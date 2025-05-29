Borsa Yükselişle Kapanış Gerçekleştirdi

NEW YORK BORSA GÜNÜ ARTIDA TAMAMLADI

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerine ilişkin mahkeme kararının geçici olarak durdurulmasının ardından günü artıda kapattı. Dow Jones endeksi yüzde 0,28 artış göstererek 42.215,73 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 5.912,17 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,39 kazançla 19.175,87 puana ulaştı.

YATIRIMCILAR MAHKEME KARARINI TAKİP EDİYOR

Yatırımcılar, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin Trump’ın bazı ülkelere uyguladığı tarifeleri yasal yetki aşımı nedeniyle durdurma kararını ve temyiz sürecindeki gelişmeleri yakından izliyor. Temyiz mahkemesi, söz konusu kararın uygulanmasını geçici olarak askıya aldı. Borsadaki olumlu havayı destekleyen bir diğer faktör ise Nvidia’nın beklentilerin üzerinde gelen mali sonuçları oldu. Şirketin üç aylık geliri yıllık bazda yüzde 69, net kârı ise yüzde 26 arttı. Nvidia hisseleri yüzde 3’ün üzerinde değer kazandı.

MAKROEKONOMİK VERİLER SINIFTA KALDI

Makroekonomik verilere göre, ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 daraldı. İşsizlik maaşı başvuruları ise önceki haftaya göre 14 bin artışla 240 bine yükseldi. Ekonomi cephesinde dikkat çeken bir diğer gelişme, Başkan Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell’ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeydi. Görüşmede büyüme, istihdam ve enflasyon gibi konular ele alındı. Powell, para politikasının yalnızca ekonomik veriler doğrultusunda şekilleneceğini vurguladı. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise gümrük tarifelerinden kaçınılması durumunda faiz indirimi ihtimalinin yeniden gündeme gelebileceğini ifade etti.