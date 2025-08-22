BORSADA 2025’İN İLK 6 AYINDA ZARAR

Türkiye’de 2025’in ikinci çeyrek bilanço dönemi sona erdi. Bu dönem, Borsa İstanbul’da tarihi bir zirvenin kaydedilmesine neden oldu. Yılın ilk yarısında en fazla zarar eden şirket ise Vestel Elektronik oldu. 2025’in ilk altı ayında en çok zarar yazan şirketler şu şekilde sıralandı:

EN ÇOK ZARAR YAZAN ŞİRKETLER

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı: 1 milyar 194 milyon TL

Doğanlar Mobilya Grubu: 1 milyar 212 milyon TL

Hektaş Ticaret: 1 milyar 244 milyon TL

Kalyon Güneş Teknolojileri: 1 milyar 238 milyon TL

Sabancı Holding: 1 milyar 365 milyon TL

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik: 1 milyar 413 milyon TL

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm: 1 milyar 492 milyon TL

Çan 2 Termik: 1 milyar 876 milyon TL

TAV Havalimanları Holding: 1 milyar 910 milyon TL

Invesco Holding: 2 milyar 243 milyon TL

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı: 2 milyar 338 milyon TL

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret: 2 milyar 869 milyon TL

Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi: 3 milyar 233 milyon TL

Alarko Holding: 3 milyar 251 milyon TL

Petkim Petrokimya Holding: 3 milyar 313 milyon TL

Arçelik: 4 milyar 75 milyon TL

Mogan Enerji Yatırım Holding: 4 milyar 244 milyon TL

Sasa Polyester Sanayi: 8 milyar 837 milyon TL

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret: 12 milyar 641 milyon TL