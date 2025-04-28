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Borsalarda 2 Kişiye 6 Ay Yasağı

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İŞLEM YASAĞI GEREKEN DURUM

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ (VKFYO) pay piyasasında yapılan işlemlerde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 veya 104 üncü maddelerinde belirtilen fiillerin işlendiğine dair makul şüphe oluştu. Bu nedenle, yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla 6362 sayılı SPKn’nın 1 inci maddesi çerçevesinde, yatırımcıların güvenliğini sağlamak için etkili adımlar atılıyor.

YAPIYOR ZİYARETLERİ ENGELLEME

Buna ek olarak, 6362 sayılı SPKn’nın 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi hedefleniyor. 6362 sayılı SPKn’nın 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, aşağıda bilgileri verilen kişiler hakkında 29.04.2025 tarihinden itibaren borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanacağına karar verildi.

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