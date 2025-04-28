Borsalarda 6 Ay İşlem Yasağı

STK KARARLARI HAKKINDA DETAYLAR

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ (VKFYO) pay piyasasında yapılan işlemlerle ilgili olarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 veya 104 üncü maddelerinde bahsedilen fiillerin işlendiğine dair makul şüpheler oluştu.

YATIRIMCILARIN HAKLARININ KORUNMASI

Bu tür şüpheler üzerine, yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla, 6362 sayılı SPKn’nın 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi kararlaştırıldı. 6362 sayılı SPKn’nın 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, aşağıda listelenen kişiler için 29.04.2025 tarihli işlemlerden itibaren borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararlaştırıldı.