Boşanan Kadınlar İçin 300 Gün Sınırlaması Kaldırıldı

BOŞANMA SONRASI BEKLEME SÜRESİ

Türk Medeni Kanunu’ndaki 132. madde, boşanan kadınların gebelik olasılığı nedeniyle 300 gün boyunca yeni bir evlilik yapmalarını engelliyor. İstanbul 8. Aile Mahkemesi, bu kuralın iptal edilmesi için başvuruda bulundu. Başvuruda, söz konusu bekleme süresinin kadın ve erkek eşitliğine zarar verdiği ve aile kurma hakkını gereksiz bir şekilde kısıtladığı belirtildi.

TALİP REDDEDİLDİ

Yüksek Mahkeme, başvuruyu esastan inceledi. Ancak, yapılan oylama sonucunda, talep oy çokluğuyla reddedildi. Anayasa Mahkemesi’nin bu konudaki gerekçeli kararı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.