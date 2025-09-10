Gündem

Boşanan Kadınlar İçin 300 Gün Yasağı

BOŞANAN KADINLARIN EŞİTLİK HAKKI

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesi gereği, boşanan kadınlar için olası gebelik durumu nedeniyle 300 gün boyunca yeni bir evlilik yapma kısıtlaması bulunuyor. İstanbul 8. Aile Mahkemesi, bu düzenlemenin iptali için başvuruda bulundu. Başvuruda, söz konusu bekleme süresinin kadın ve erkek eşitliğine karşıt olduğu ve aile kurma hakkını gereksiz bir şekilde kısıtladığı ifade edildi.

YÜKSEK MAHKEME KARARINI VERDİ

Yüksek Mahkeme, başvuruyu esastan ele aldı. Ancak başvurunun reddine oy çokluğuyla karar verildi. Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı, ilerleyen günlerde açıklanacak.

