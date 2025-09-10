Gündem

Boşanan Kadınlar İçin 300 Gün Yasağı Kaldırılmadı

BOŞANAN KADINLARIN YENİ EVLİLİK BEKLEME SÜRESİ

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesi uyarınca boşanan kadınlar, olası gebelik durumu nedeniyle 300 gün boyunca yeni bir evlilik gerçekleştiremiyor. İstanbul 8. Aile Mahkemesi, bu hükmün iptal edilmesi için başvuruda bulundu.

EŞİTLİK İDDİASI VE BEKLEME SÜRESİNİN KISITLAYICI ETKİSİ

Başvuruda, söz konusu bekleme süresinin kadın-erkek eşitliğine aykırı olduğu ve aile kurma hakkını gereksiz biçimde kısıtladığı ifade edildi. Bu durum, Anayasa Mahkemesi gündemine taşındı ve başvuru esastan değerlendirildi.

Anayasa Mahkemesi, başvuruyu oy çokluğuyla reddetti. Gerekçeli kararın ilerleyen günlerde yazılması bekleniyor.

