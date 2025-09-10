Gündem

Boşanan Kadınlar İçin 300 Gün Yasağı Kalktı

bosanan-kadinlar-icin-300-gun-yasagi-kalkti

BOŞANMA SONRASI BEKLEME SÜRESİ

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesi uyarınca, kadınların boşanma sonrasında 300 gün beklemesi gerekiyor. Erkekler içinse böyle bir süre bulunmuyor. İstanbul 8. Aile Mahkemesi, bu durumu ele alarak söz konusu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu sonucuna vardı. Mahkeme, iptal talebiyle dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yönlendirdi. Başvuruda, “bekleme süresinin yalnızca kadınlara özgü tutulmasının kadın-erkek eşitliğini zedelediği, özel hayat ve aile kurma hakkını gereksiz şekilde kısıtladığı” ifade edildi. AYM Genel Kurulu, başvuruyu bugün değerlendirdi ve itiraza oy çokluğu ile ret verdi. Eğer iptal kararı çıkmış olsaydı, bu durumda kadınların boşanmalarının ardından 300 gün bekleme şartı ortadan kalkacak, onlar da erkekler gibi hemen evlenebilecekti.

TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN 132. MADDESİ

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesi, boşanma veya eşin vefatı sonrasında kadınların yeniden evlenebilmeleri için 300 gün beklemelerini şart koşuyor.

MAHKEME DÜZENLEMESİ VE AMACI

Mevcut düzenlemede, kadınların boşanmanın ardından 300 gün geçmeden evlenemeyecekleri belirtildi. Ancak, doğum olması hâlinde süre sona eriyor ya da gebelik bulunmadığını gösteren sağlık raporu talep edilmesi gerekmekte. Ayrıca boşanan çiftlerin yeniden evlenmek istemeleri durumunda mahkeme, bu bekleme süresini kaldırabiliyor. Bu hükmün amacı, soybağında karışıklığın önlenmesi olarak gösteriliyor. 132. maddede yer alan ifadeler ise şu şekilde: “Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.”

