Boşanan Kadınlar İçin 300 Gün Yasak!

BOŞANMA VE GEBELİK KISITLAMASI

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesi, boşanan kadınların gebelik olasılığı nedeniyle 300 gün boyunca yeniden evlenmelerine engel oluyor. İstanbul 8. Aile Mahkemesi, bu hükmün iptalini istemek üzere başvuruda bulundu. Başvuruda, bekleme süresinin kadın ve erkek eşitliğine aykırı olduğu ve aile kurma hakkını gereksiz bir biçimde kısıtladığı ifade edildi.

YÜKSEK MAHKEME’DEN RED CEVABI

Yüksek Mahkeme, yapılan başvuruyu esas yönüyle ele aldı. Ancak talep, oy çokluğuyla reddedildi. Anayasa Mahkemesi, ilerleyen günlerde bu konuda gerekçeli kararını açıklayacak.

Galatasaray’da Transfer Hareketliliği Devam Ediyor

Galatasaray'da kadro yapısı yeniden şekillenirken, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek bir futbolcunun uzatma talebinde bulunmadığı ortaya çıktı. Gelişmeler merakla takip ediliyor.
Haftada 4 Gün Mesai Uygulaması Geliyor

Türkiye, Orta Vadeli Program çerçevesinde haftada 4 gün çalışma modelini pilot uygulama ile teste tabi tutacak. Başarılı olursa 2026'dan itibaren genişletilecek.

