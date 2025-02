Boşanma Dilekçesi Yüzünden Arzuhalciyi Kurşunlattı

BOŞANMA DİLEKÇESİYLE BAŞLAYAN SÜREÇ

İsmail Can, yaklaşık 17 gün önce, eşinden ayrılmak amacıyla Akabe Mahallesi Şehit Furkan Doğan Caddesi’nde bulunan Hakan Ü.’nün arzuhalci dükkanına giderek boşanma dilekçesi yazdırdı. Bir gün ardından, İsmail Can’ın eşi Melek C. de aynı dükkana giderek kendi boşanma dilekçesini hazırlattı. Hakan Ü.’nün Melek C.’ye yazdığı dilekçenin daha kapsamlı olduğunu öğrenen İsmail Can, öfkelendi ve arzuhalci dükkanını kurşunlatma planları yapmaya başladı.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu olayın ardından, İsmail Can, önceki gün saat 04.00 sıralarında arkadaşları İsmail Aygün ve M.E.S.’yi otomobiliyle arzuhalci dükkanının yakınlarında bıraktı. İsmail Aygün, elindeki tabanca ile dükkanın peşine gelerek 3 el ateş etti ve ardından kaçtı. Sabah iş yerinde kurşun izlerini gören Hakan Ü., durumu hemen polise bildirdi. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek İsmail Can, İsmail Aygün ve M.E.S.’yi saklandıkları evde suç aleti tabancası ile birlikte yakaladı.