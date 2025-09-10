Boşanma Sonrası Kadınlara Yasağı Kaldı mı?

BOŞANMA SONRASI BEKLEME SÜRESİ

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesinde; kadınlar, boşanma sonrası 300 gün geçmeden yeniden evlenemiyor. Erkekler için böyle bir sınırlama bulunmuyor. İstanbul 8. Aile Mahkemesi, bu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi. Mahkeme, iptal talebiyle dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) iletti. Yapılan başvuruda, “bekleme süresinin yalnızca kadınlara özgü tutulmasının kadın-erkek eşitliğini zedelediği, özel hayat ve aile kurma hakkını gereksiz şekilde kısıtladığı” ifade edildi. AYM Genel Kurulu, başvuruyu incelerken, itirazı oy çokluğu ile reddetti. Eğer bu maddenin iptali söz konusu olsaydı, kadınlar da boşandıktan sonra erkekler gibi hemen evlenebilecekti.

Türk Medeni Kanunu’nun 132. Maddesi Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesi, boşanma veya eşin ölümü sonrası kadınların yeniden evlenebilmesi için 300 gün beklemelerini şart koşuyor. Mevcut düzenlemeye göre kadınlar, bu süre dolmadan başka bir evlilik yapamıyor. Ancak doğumla sürenin sona ermesi, herhangi bir gebelik durumunun sağlık raporuyla tespit edilmesi ya da boşanan eşlerin yeniden evlenmek istemesi durumlarında, bu süre mahkeme kararı ile kaldırılabiliyor.

SOYBAĞINDAKİ KARIŞIKLIĞIN ÖNLENMESİ

Düzenlemenin temel amacı, soybağında karışıklıkların önlenmesi olarak açıklanıyor. 132. maddede yer alan ifadeler, “Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâlinde mahkeme bu süreyi kaldırır” şeklindedir. Bu durum, kadınların yeniden evlenmelerini ciddi bir şekilde kısıtlıyor.