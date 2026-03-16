Boşanma Sürecinde Şenol Bostan’ın Trajik İnfazı

Olay, akşam saatlerinde Toklu Mahallesi’nde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki Şenol Bostan ile eşi İrem Bostan arasında yaşanan tartışma, trajik bir sona ulaştı. İddiaya göre, tartışma esnasında Şenol Bostan, tabancayla önce eşine daha sonra da kendisine ateş açtı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı değerlendirmede, Bostan çiftinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı ve cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.