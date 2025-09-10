Boşanma süresi kadınlar için kalktı mı? AYM’den son karar

KADINLAR İÇİN BOŞANMA SONRASI BEKLEME SÜRESİ

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesine göre kadınlar, boşanmalarının ardından 300 gün geçmeden evlenemiyor. Ancak erkekler için bu konuda herhangi bir süre kısıtlaması yok. İstanbul 8. Aile Mahkemesi, bu maddeden kaynaklanan uygulamanın Anayasa’ya aykırı olduğu sonucuna vardı ve iptal talebiyle dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) iletti. Mahkeme başvurusunda, “bekleme süresinin yalnızca kadınlara özgü tutulmasının kadın-erkek eşitliğini zedelediği, özel hayat ve aile kurma hakkını gereksiz şekilde kısıtladığı” ifade edildi.

AYM’DEN İPTAL TALEBİNE RED

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bu başvuruyu bugün gündemine aldı. Ancak itiraz, oy çokluğu ile reddedildi. Eğer iptal kararı çıkmış olsaydı, bu durumda kadınların boşandıktan sonra 300 gün bekleme şartı ortadan kalkacak ve onlar da erkekler gibi, boşandıktan hemen sonra diledikleri gibi evlenebilecekti.

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesi, boşanma ya da eşin ölümü sonrası kadınların yeniden evlenebilmesi için 300 gün beklemesini öngörüyor. Bu düzenlemeyle, soybağındaki karışıklıkları önlemek amaçlanıyor. Mevcut düzenlemeye göre, kadın boşandıktan sonra 300 gün içinde yeniden evlenemiyor. Fakat doğum gerçekleştiğinde süre sona eriyor ya da gebelik bulunmadığının sağlık raporuyla tespit edilmesi durumunda ya da boşanan çiftlerin yeniden evlenme isteği halinde bu süre mahkeme kararıyla kaldırılabiliyor. 132. maddede şu ifadeler mevcut: “Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.”