Bosna Hersek’te 7 bin 580 Kişi Kayıp

SOYKIRIM KİYAMETİ: BALKANLAR’IN ACILARI

Balkanlar, 90’lı yıllarda bir soykırıma tanıklık etti. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü, kuruluşunun 20. yılı nedeni ile Bosna Savaşı’nda kaybolan kişilerle ilgili gerçekleştirdiği çalışmaları basın toplantısında paylaştı.

KAYIP KİŞİLER İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Toplantıda, Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Sevlid Hurtic, kayıp kişilerle ilgili süreçlerini 2-3 yıl içinde sonuçlandırmak istediklerini belirtti. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Direktörler Kurulu Başkanı Nikola Perisic ise genel olarak kayıp kişileri aramak adına kurumun önemli işler yaptığını vurguladı.

HALEN 7 BİN 500 KİŞİ KAYIP

Perisic, enstitünün kayıpların cenazelerini ailelerine teslim ederek misyonunu sürdürdüğünü ifade etti. “Halen 7 bin 580 kişi kayıp. Bunların çoğu en zor vakalar çünkü failler izleri yok etmeye çalıştı. Aradan geçen zaman, tanıkların ve yakın akrabaların ölümleri, bu süreçte işimizi zorlaştırdı.” dedi. Ayrıca, toplantıda toplu mezar yerlerini bilenlerin bu bilgileri yetkililere iletmeleri gerektiği de belirtildi.

BOSNA SAVAŞI’NIN TARİHİ

Bosna Savaşı, 1 Mart 1992’de başlayıp 14 Aralık 1995’e kadar sürdü. Sırp meclisi, 21 Aralık 1991’de Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti’nin kurulması ve Krajina Sırp Cumhuriyeti’nin tanınması kararını aldı. Bu karar doğrultusunda, 9 Ocak 1992’de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi. Bosna Hersek’in 29 Şubat – 1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik operasyonları başlattı. Bu savaşta 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.