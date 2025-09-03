Bosna Hersek’te Halen 7 Bin Kayıp

BALKANLAR’DA SOYKIRIM VE KAYIP KİŞİLER ÇALIŞMALARI

90’lı yıllarda Balkanlar ciddi bir soykırıma tanıklık etti. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü’nün kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında Bosna Savaşı sırasında kaybolan bireylerle ilgili yürütülen çalışmalar aktarıldı.

KAYIP KİŞİLERİ ARAMA GİRİŞİMLERİ DEVAM EDİYOR

Toplantıda söz alan Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Sevlid Hurtic, kayıp kişilerle ilgili süreci en fazla 2-3 yıl içinde sonuçlandırmak istediklerini kaydetti. Kayıp Kişiler Enstitüsü Direktörler Kurulu Başkanı Nikola Perisic, Bosna Hersek genelinde kayıp kişilerin bulunması amacıyla kurumun etkili çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Perisic, enstitünün etnik, ulusal, ırksal, cinsiyet, sosyal veya başka bir ayırım yapmadan kayıpların cenazelerini ailelerine teslim etmeyi sürdürdüğünü belirtti. “Halen 7 bin 580 kişi kayıp. Bunların çoğu en zor vakalar çünkü failler izleri yok etmeye çalıştı. Aradan geçen zaman, tanıkların ve yakın akrabaların ölümleri bu süreçte işimizi zorlaştırdı.” dedi. Ayrıca, toplu mezarların yerleri hakkında bilgisi olanlardan bunu yetkililere bildirmeleri istendi.

BOSNA SAVAŞI’NIN TARİHİ VE SONUÇLARI

Bosna Savaşı, 1 Mart 1992’de başlayarak 14 Aralık 1995’e kadar sürdü. Sırp meclisi, 21 Aralık 1991’de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti’ni kurma ve Krajina Sırp Cumhuriyeti’nin tanınması kararını aldı. Bu karar doğrultusunda, 9 Ocak 1992’de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi. Bosna Hersek’in 29 Şubat – 1 Mart 1992’de yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte, Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik harekâtına girişti. Yaklaşık 100 bin kişinin hayatını kaybettiği bu savaşta, 2 milyon kişi ise göç etmek zorunda kaldı.