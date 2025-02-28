Ekonomi

BOTAŞ: Doğalgaz Fiyatları Martta Sabit Kaldı

botas-dogalgaz-fiyatlari-martta-sabit-kaldi

DOĞALGAZ TARİFELERİNDE SABİT FİYAT UYGULAMASI

BOTAŞ, resmi internet sitesinde mart ayı doğalgaz tarifesini duyurarak fiyatların değişmediğini belirtti. Bu doğrultuda mesken aboneleri için 1.000 metreküp doğalgazın fiyatı 5 bin 631 TL, ekmek üreticileri için bu fiyat 8 bin 549 TL, elektrik üretimi için ise 12 bin TL olarak belirlendi. Mart ayında herhangi bir artış ya da indirim yapılmadığı vurgulanıyor.

AYLIK GÜNCELLEME VE GELECEK GÖRÜNÜM

BOTAŞ’ın doğalgaz tarifesi her ay yeniden hesaplanarak piyasa koşullarına göre revize ediliyor. Mart ayındaki fiyatların sabit kalması sayesinde tüketicilerin ek bir maliyetle karşılaşmadığı ifade ediliyor. Yine de enerji piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak ilerleyen aylarda yeni fiyat düzenlemelerinin hayata geçme ihtimali bulunuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Daltonlar Çetesinin Üyesi Türkiye’ye İade Edildi

Organize suç örgütü Daltonlar'ın üst düzey ismi Sinan Memi, Polonya'dan Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, suçluların ülkeye geri getirileceğini duyurdu.
Dünya

Trump ve Starmer Arasında Kanada Gerginliği

Trump ve Starmer, beklenmedik bir soruyla şok oldu. Bir gazetecinin Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti yapma önerisi, salonda soğuk bir sessizlik yarattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.