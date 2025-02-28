BOTAŞ: Doğalgaz Fiyatları Martta Sabit Kaldı

DOĞALGAZ TARİFELERİNDE SABİT FİYAT UYGULAMASI

BOTAŞ, resmi internet sitesinde mart ayı doğalgaz tarifesini duyurarak fiyatların değişmediğini belirtti. Bu doğrultuda mesken aboneleri için 1.000 metreküp doğalgazın fiyatı 5 bin 631 TL, ekmek üreticileri için bu fiyat 8 bin 549 TL, elektrik üretimi için ise 12 bin TL olarak belirlendi. Mart ayında herhangi bir artış ya da indirim yapılmadığı vurgulanıyor.

AYLIK GÜNCELLEME VE GELECEK GÖRÜNÜM

BOTAŞ’ın doğalgaz tarifesi her ay yeniden hesaplanarak piyasa koşullarına göre revize ediliyor. Mart ayındaki fiyatların sabit kalması sayesinde tüketicilerin ek bir maliyetle karşılaşmadığı ifade ediliyor. Yine de enerji piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak ilerleyen aylarda yeni fiyat düzenlemelerinin hayata geçme ihtimali bulunuyor.