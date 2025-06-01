Bozayı, Yavru Dağ Keçisini Yakaladı

YABAN HAYATINA TANIKLIK

Bursalı yaban hayatı fotoğrafçısı Samet Asutay, geçtiğimiz hafta iki arkadaşıyla birlikte Munzur Dağları’nda doğa gezisine çıktı. Asutay, bir bozayının yavrusu ile birlikte yamaçtan inen bir dağ keçisini kovaladığını gözlemledi. Bozayı, annesinin arkasında kalan yavru dağ keçisini yakalayıp o bölgeden uzaklaştı. Anne dağ keçisi ise karla kaplı yamaçta bir süre boyunca yavrusunu aradı. Bu dramatik anlar Asutay tarafından dron ile görüntülendi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Samet Asutay, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından, “Doğanın Gerçek Yüzü: Munzur Dağları’nda Nefes Kesen Anlar” başlığıyla paylaştı. Paylaşımında şu sözlere yer verdi: “Geçen hafta Munzur Dağları’na üç arkadaş yaptığımız gezi sırasında unutulmaz bir doğa olayına tanıklık ettik. Öğle saatlerinde dağ keçisi (şamua) yavrusuyla birlikte yamaçtan aşağı iniyordu. Tam o anda, uzaktan yaklaşan bir bozayıyı fark ettik. Telefonla kayda almaya başladık, ama bu anı daha net kayda almak için hemen dron ile havalandık.”