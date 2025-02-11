BP’nin Karı Düşüş Yaşadı, Geri Alım Başlattı

DÜŞEN KÂR VE GERI ALIM KARARI

BP’nin karı, zayıf rafinaj marjlarının etkisiyle beklenenden daha fazla düşmüş durumda. Ancak İngiliz enerji devi yine de 1.75 milyar dolarlık çeyrek dönemde geri alım başlatmayı planlıyor. Dördüncü çeyrekte, BP 1,17 milyar dolar yenileme maliyeti kârı – ABD petrol şirketlerinin bildirdiği net gelire benzer bir ölçüt – açıkladı. Bu rakam, şirketin derlediği konsensüse göre analistlerin tahmin ettiği 1,26 milyar dolar ve bir önceki çeyrekteki 2,27 milyar doların altında kaldı. Geçen yılın aynı döneminde bu kâr 2,99 milyar dolar civarındaydı.

BORÇ DURUMU VE SERMAYE HARCAMALARI

Dördüncü çeyrekte şirketin net borcu yıllık bazda %10 artış göstererek 23 milyar dolara ulaştı. Ekim-Aralık döneminde sermaye harcamaları 3,7 milyar dolara ulaşarak, 2024’ün dördüncü çeyreğindeki 4,7 milyar dolara kıyasla belirgin bir düşüş meydana getirdi. BP, 2025 geri alım hedefini gözden geçireceğini ve bu konudaki beklentilerini 26 Nisan’da yapılması planlanan sermaye piyasaları gününde detaylandıracağını duyurdu.

Şirket, hisse başına 8 cent temettü açıkladı. Bu gelişmeler, BP’nin finansal durumu ve gelecek stratejileri hakkında yatırımcılara önemli bilgiler sunuyor.