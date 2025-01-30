Brad Pitt Her İlişkisinde Yeniden Şekilleniyor

BRAD PITT’İN KADINLARLA DEĞİŞEN HAYATI

Brad Pitt’in hayatında yer alan her kadının etkisi, zaman zaman gündeme gelmeyi sürdürüyor. Hatta bazı dönemlerde bu durum sosyal medya üzerinde büyük bir tartışma ve çılgınlık halini alabiliyor. İki yılı aşkın süredir Ines de Ramon ile beraber olan Pitt, bu süreçte giyim tarzını da belirgin bir şekilde değiştiriyor. Artık daha önce pek tercih etmediği tarzda kıyafetler ve aksesuarlarla karşımıza çıkıyor.

PITT’İN GİYİM TARZINDAKİ DİĞİŞİM

Bu giyim değişikliği, geçmişte yazılan bir makaleyi tekrar hatırlatıyor. Makalede, Brad Pitt’in hayatında yer alan kadınlarla birlikte fiziksel görünümünü ve giyimini değiştirdiği belirtiliyor. Kısacası, romantik olarak birlikte olduğu her kadın sayesinde kendini yeniden şekillendiriyor.