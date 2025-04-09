Bratislava’da Güreş Şampiyonası heyecanı

BRATİSLAVA’DA BÜYÜK BAŞARI

Slovakya’nın başkenti Bratislava’da gerçekleştirilen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türk milli güreşçileri büyük bir başarı göstererek finale yükseldiler. Yasemin Adar Yiğit, Evin Demirhan Yavuz ve Bediha Gün, kadınlar kategorisinde finale çıkarak dikkat çekici bir performans sergiliyorlar. 50, 55, 59, 68 ve 76 kilolarda yapılan elemeler, çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları, heyecan dolu anlara sahne oldu.

YASEMİN FİNALE YÜKSELDİ

Yasemin Adar Yiğit, 76 kiloda çeyrek finalde İtalyan rakibi Enrica Rinaldi’yi 4-0 öndeyken tuşla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Avusturyalı Martina Kuenz’i 2-1 yenerek finale adını yazdırdı. 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan Yasemin, finalde Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşılaşacak.

EVİN FİNALE ÇIKTI

Evin Demirhan Yavuz, 50 kiloda çeyrek finalde, Dünya Güreş Birliği adına mücadele eden Natallia Varakina’yı 7-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde 7-5 önde olduğu sırada dünya ikincisi Rumen Emilia Alina Vuc’un sakatlanmasıyla Evin, finale yükselme fırsatı buldu.

BEDİHA DA FİNALE GİRDİ

59 kiloda Bediha Gün, elemelerde sırasıyla İtalyan Aurora Russo’yu 2-1, Moldovalı Mariana Cherdivara’yı 2-0 ve Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Alyona Kolesnik’i 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde, Evin Demirhan Yavuz, Ukraynalı Oksana Livach ile, Bediha Gün ise Anastasiia Sidelnikova (UWW) ile karşılaşacak.

BUSE VE TUBA BRONZ MADALYA MÜCADELESİ VERİYOR

Dünya Güreş Birliği tarafından 2024 yılı kadınlar kategorisinde “En İyi Güreşçi” seçilen Buse Tosun Çavuşoğlu, 68 kilo çeyrek finalinde Alina Shauchuk’a (UWW) 3-2 yenildi. Ancak bronz madalya şansı devam eden Buse, repesajda Arnavut Albina Drazhi ile mücadele edecek. 55 kilo çeyrek finalinde Ekaterina Verbina’ya (UWW) kaybeden Tuba Demir ise Ukraynalı Oleksandra Khomenets ile bronz madalya için karşılaşacak. Kadınlar 50, 55, 59, 68 ve 76 kilolarda repesaj ve madalya karşılaşmaları yarın gerçekleştirilecek.