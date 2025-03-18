Ekonomi

Brezilya’da Kripto Para ile Maaş Önerisi

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MAAŞLARIN KRİPTO PARA İLE ÖDENMESİ İÇİN YASA TASARISI

Brezilya’da, çalışanların maaşlarını Bitcoin ve diğer kripto paralarla alabilmelerini sağlayacak bir yasa tasarısı meclise sunuldu. Federal milletvekili Luiz Philippe de Orleans Bragança tarafından hazırlanan bu tasarı, çalışanların maaşlarının bir kısmını kripto paralarla almasına izin verirken, maaşların en az yüzde 50’sinin Brezilya reali cinsinden ödenmesini zorunlu kılıyor.

BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR İÇİN YENİ FIRSATLAR

Tasarının detaylarına göre, işverenlerin çalışanlarının maaşlarını tamamen kripto paralarla ödemesi yasaklanıyor. Ancak bağımsız çalışanlar, belirli sözleşme koşulları altında maaşlarını tamamen kripto para ile alabiliyor. Ek olarak, yurt dışından gelen çalışanlar için özel düzenlemelerin de yapılacağı ifade ediliyor. Kripto para ile yapılacak ödemelerde ise döviz kuru, Brezilya Merkez Bankası tarafından yetkilendirilmiş bir kurum aracılığıyla belirlenecek.

Bu yasa tasarısı, Japonya, İsviçre ve Portekiz gibi ülkelerdeki başarılı kripto maaş sistemlerinden ilham alıyor. Özellikle Japonya ve Portekiz’deki esnek düzenlemeler, kripto varlıkların kullanımını artırmakta önemli bir rol oynarken, El Salvador 2021 yılında Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olmuştu.

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