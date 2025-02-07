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Dünya

Brezilya’da Küçük Uçak Caddede Düştü

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UÇAK KAZASI SIRASINDA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde küçük bir uçak, yoğun bir caddede bulunan araçların üzerine düştü. King Air F90 modeli uçak, havalandıktan sadece beş dakika sonra acil iniş yapma girişiminde bulunurken kaza yaşandı.

KAZA SONRASINDA YANGIN ÇIKTI

Kaza sonrası ilk belirlemelere göre uçağın caddede yer alan bir otobüse çarptığı bildirildi. Televizyondaki görüntülerde kazadan sonra çıkan yangın gözlemleniyor.

İKİ KİŞİ CANSIZ BEDENLERİYLE BULUNDU

İlk veriler doğrultusunda, parçalanmış durumda olan uçaktan iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Uçağın çarptığı otobüsün şoförü ve o an yanından geçen bir motosikletli ise yaralı olarak kurtulmayı başardı.

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