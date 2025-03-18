Brezilya’da Maaşlar Kripto Parayla Ödenebilir

BİTCOİN İLE MAAŞ ÖDEME YASASI MECLİSTE

Brezilya’da, çalışanların maaşlarını Bitcoin ve diğer kripto paralarla alabilmesi için yeni bir yasa tasarısı meclise sunuldu. Federal milletvekili Luiz Philippe de Orleans Bragança tarafından hazırlanan bu tasarı, çalışanların maaşlarının bir kısmının kripto paralarla ödenebilmesine izin veriyor. Ancak bu tasarı, maaşların en az yüzde 50’sinin Brezilya reali cinsinden ödenmesini zorunlu kılıyor.

BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR İÇİN KRİPTO PARA İLE MAAŞ

Tasarı, işverenlerin çalışanlarının maaşlarını tamamen kripto para ile ödemesini yasaklıyor. Ancak bağımsız çalışanların belirli sözleşme şartları altında maaşlarını tamamen kripto para ile alabileceği belirtiliyor. Ayrıca, yurt dışından gelen çalışanlara yönelik özel düzenlemelerin de getirileceği ifade ediliyor. Kripto para ile yapılacak ödemelerde ise döviz kuru, Brezilya Merkez Bankası tarafından yetkilendirilmiş bir kurum aracılığıyla belirlenecek.

DÜNYA ÖRNEKLERİNDEN İLHAM ALINDI

Bu yasa tasarısı, Japonya, İsviçre ve Portekiz gibi ülkelerdeki başarılı kripto maaş sistemlerinden ilham alıyor. Özellikle Japonya ve Portekiz’deki esnek düzenlemeler, kripto varlıkların kullanımını artırıyor. Ayrıca, El Salvador 2021 yılında Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olmuştu. Bu gelişmeler, Brezilya’nın da kripto para alanında atılımlar yapma isteğini gözler önüne seriyor.