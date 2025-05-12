Spor

Brezilya Milli Takımı’nın Yeni Hocası Ancelotti

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ANCAK ANCELOTTI BREZİLYA’DA GÖREVE BAŞLAYACAK

Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid’i çalıştıran Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü oldu. The Athletic’in haberine göre Ancelotti, yeni görevine 26 Mayıs’ta başlayacak.

DÜNYA FUTBOLUNA İLKLERİ YAŞATIYOR

65 yaşındaki Ancelotti, Brezilya’da ülke tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olarak göreve getirildi. Real Madrid ekibinin başına ise Xabi Alonso geçecek. Ancelotti, milli yıldız Arda’ya bazen az süre verdiği için eleştiriler aldı. Madrid’de çıktığı 231 maçta ise 2.24 başarı ortalaması elde etti.

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