Spor

Brezilya’nın Yeni Hocası Ancelotti Oldu

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CARLO ANCELOTTİ, BREZİLYA MİLLİ TAKIMINI ÇALIŞTIRACAK

Arda Güler’in forma giydiği Real Madrid’i çalıştıran Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü oldu. The Athletic’in haberine göre Ancelotti, yeni görevine 26 Mayıs’ta başlayacak.

İLK YABANCI TEKNİK DİREKTÖR OLDU

65 yaşındaki Ancelotti, Brezilya futbol tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olarak bu göreve getiriliyor. Real Madrid’de ise teknik direktörlük görevine Xabi Alonso geçecek. Ancelotti, Arda Güler’e zaman zaman az süre vermesi nedeniyle eleştiriler almıştı. Madrid’de geçirdiği süre boyunca 231 maça çıkmış ve 2.24 başarı ortalaması elde etmişti.

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