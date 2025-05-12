Brezilya’nın Yeni Teknik Direktörü Ancelotti

ANCELLOTTI’NİN YENİ GÖREVİ

Arda Güler’in oynadığı Real Madrid’i yöneten Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü oluyor. The Athletic’in aktardığı bilgilere göre, Ancelotti yeni görevine 26 Mayıs’ta başlayacak.

TARİHİ İLK

65 yaşındaki Ancelotti, Brezilya’da tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olarak göreve getirilmiş durumda. Madrid temsilcisinin başına ise Xabi Alonso’nun geçmesi bekleniyor. Ancelotti, Real Madrid’de zaman zaman milli yıldız Arda’ya az süre verdiği için eleştirilerle karşılaşmıştı. Madrid’deki 231 maçında ise 2.24 başarı ortalaması elde etti.