Brezilya Ve Arjantin Ligi Heyecanı D-Smart’ta

D-SMART’TA CANLI MAÇLAR BEKLİYOR

D-Smart’ın spor kanallarında bu hafta, Brezilya Ligi, Arjantin Ligi ve İspanya Basketbol Ligi’nin devam eden müsabakaları sporseverleri canlı yayınla buluşturuyor.

EĞLENCELİ PROGRAMLAR VE YARIŞLAR

D-Smart, canlı karşılaşmaların yanı sıra, farklı içerikteki programlarıyla da izleyicilerin ilgisini çekiyor. “Bol’ca Futbol” programında haftanın maçları detaylı bir şekilde analiz ediliyor. “Çifte Şans” ise yarış pistini ve yeşil sahayı tek ekran üzerinde birleştirerek bahis severler için önemli bir seçenek sunuyor. Bunun yanında, “90’lar Futbol Smart” programı, doksanlı yıllara damga vuran şarkılar eşliğinde futbolu bir araya getiriyor ve izleyicilerine eğlenceli anlar yaşatıyor.