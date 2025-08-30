Brezilya’ya Volkswagen’e 30 Milyon Dolar Cezası

Brezilya İş Mahkemesi, Volkswagen’in bir yan kuruluşu aracılığıyla sahip olduğu bir çiftlikte işçilerin “aşağılayıcı” koşullara maruz kaldığı yönündeki iddiaları kabul etti. 1974-1986 yılları arasında breziyanın Para eyaletindeki bu çiftlikte yaklaşık 300 işçi, orman temizleme ve mera hazırlama amacıyla düzensiz sözleşmelerle işe alındı. İşçiler, silahlı muhafızlar tarafından izlenmekte, yetersiz gıda alımına maruz kalmakta ve güvencesiz barınma koşullarında yaşamaya zorlanmakta, ayrıca borç esareti sistemiyle çiftlikte kalmaya mecbur bırakılmakta oldu. Üstelik, çiftlikte sıtmaya yakalanan işçilere de herhangi bir tıbbi müdahale sağlanmadı.

MAHKEME KARARI

Yargıç Otavio Bruno da Silva Ferreira, sunduğu kanıtların çiftliğin Volkswagen’e ait olduğunu ve koşulların köle emeği tanımına uyduğunu belirterek, şirketin toplamda yaklaşık 30 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Çalışma Savcılığı, “Bu uygulamalar Brezilya’nın yakın tarihindeki en büyük köle emeği sömürüsü vakalarından birini oluşturmaktadır” şeklinde bir açıklama yaptı. Volkswagen’in Brezilya merkezinden yapılan açıklamada ise, mahkeme kararının temyiz edileceği kaydedildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Savcılık, konuya dair 2019 yılında başlayan soruşturma süreci sonucunda 2024 yılında Volkswagen’i resmi olarak suçladı. İleri soruşturmalar ve tanık ifadeleriyle desteklenen bu süreç, durumu daha da dikkat çekici hale getirdi.